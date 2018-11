Британская группа The Beatles выпустила клип на песню Back In The U.S.S.R. 1968 года. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

В видео вошли кадры советской кинохроники. В том числе в ролике можно увидеть Красную площадь, Дом контор в Свердловске и советских танцовщиц.

Выход клипа приурочен к релизу юбилейного переиздания пластинки White Album. Трек Back In The U.S.S.R. вышел на этом альбоме.

