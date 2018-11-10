Захарова рассказала о роли «кульбита Бабченко» в судьбе журналистики

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова оценила влияние инсценировки убийства украинского корреспондента Аркадия Бабченко на средства массовой информации. Об этом она рассказала в эфире программы «Крутая история с Татьяной Митковой» на телеканале НТВ, передает РИА Новости.

По мнению представителя МИД, журналистика после «убийства» корреспондента разделилась на «до» и «после». «За счет этого кульбита Бабченко они (журналисты — прим. «Ленты.ру») становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи», — отметила Захарова.

Дипломат пояснила, что в подобных условиях представители СМИ теряют свою неангажированность и становятся простыми обывателями, которые решают конкретные задачи.

В сентябре обвиняемый в организации покушения на Бабченко гражданин Украины Борис Герман был приговорен киевским судом к 4,5 годам лишения свободы. Ранее в августе он признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

29 мая Служба безопасности Украины (СБУ) устроила инсценировку убийства Бабченко. На следующий день стало известно о том, что журналист жив, а украинские правоохранительные органы заявили, что российские спецслужбы готовили на него покушение. В Москве эти обвинения назвали провокацией.

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