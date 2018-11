Нурмагомедов приехал помогать Африке

It was my childhood dream and I was praying God to give an opportunity to help people in Africa. Alhamdulillah he responded to my Dua’s 🤲 InshaLlah I’m going to come back here in 4 months to launch few projects that we already targeted. May God 🤲 make our intentions sincere and by his mercy lead us to heaven. ❗️ Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтоб Он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке. Алхамдулиллах Аллах ответил на мои Дуа 🤲 ИншаАллагь я вернусь сюда примерно через 4 месяца, для открытие проектов, которые мы тут уже подметили. Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними, и по милости своей, ведёт нас всех в Рай. #AfricanTime #Alhamdulillah

Фото опубликовано @khabib_nurmagomedov