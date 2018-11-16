Трампа допросили

Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, сообщает Reuters.

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Он уточнил, что «с легкостью» лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов. Трамп добавил, что бумаги Мюллеру пока не отправлены из-за плотного рабочего графика.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов рассекретил доклад о сотрудничестве президента США Дональда Трампа с Москвой во время президентских выборов 2016 года. Согласно документу, нет доказательств того, что деловые отношения американского лидера до начала кампании стали основой для связей с Россией во время президентской гонки.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам. В июле США предъявили заочные обвинения 12 российским «разведчикам-хакерам».

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