Том Харди стал рыцарем-командором

Английский актер Том Харди получил орден Британской империи. Об этом сообщил информационный портал NME.

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце в пятницу, 16 ноября. Харди принял награду из рук принца Чарльза, отметившего его актерский талант и вклад в культуру страны. Также актер был удостоен звания рыцаря-командора.

Актер отказался общаться с журналистами после церемонии.

41-летний Том Харди начал актерскую карьеру в 2001 году с сериала «Братья по оружию». Актер снялся в таких фильмах, как «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Веном». В 2011 году он стал получил премию BAFTA в номинации восходящая звезда. В 2016 году номинировался на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Выживший».

Харди является послом доброй воли благотворительного фонда принца Чарльза. Также актер крепко дружит с принцем Гарри и посетил его свадьбу с Меган Маркл.

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