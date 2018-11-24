Хоккеист покусал соперника во время драки

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Антуан Руссель подрался с защитником «Сан-Хосе Шаркс» Марком-Эдуардом Власиком во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

Когда судьи попытались разнять хоккеистов, Власик протянул руку и начал дергать соперника за ухо. В ответ Руссель развернулся и укусил канадца за руку. «Власик сказал, что Руссель укусил его. Он показал мне след на левой руке», — написал в Twitter журналист Кевин Курц.

Встреча завершилась победой «Шаркс» со счетом 4:0.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!