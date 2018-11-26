Нурмагомедова разозлили вопросы о возвращении в Россию

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на представление ведущей на форуме Synergy Global. Его слова приводит RT.

«Вы меня представили словами "вновь приехал в Россию" и поинтересовались, рад я этому или нет. Я вообще-то живу здесь, в Дагестане. Было бы логично, если бы мне подобный вопрос задали в США», — заявил Нурмагомедов. По словам бойца, ему не понравилось, что из него пытались сделать американца.

После победного боя с ирландцем Конором Макгрегором Нурмагомедов встретился с президентом России Владимиром Путиным, в Стамбуле увиделся с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, присутствовал на приеме в ОАЭ и поучаствовал в благотворительной миссии в Африке.

Пресс-конференция в России стала для спортсмена первой после победы на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя дагестанец вылез из октагона и спровоцировал массовую драку. В настоящее время Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



