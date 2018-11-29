Нурмагомедов отказался пожать руку Канделаки и объяснился

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов не пожал руку генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки перед интервью на Synergy Global Forum и извинился. Спортсмен оставил комментарий под постом в Instagram-аккаунте Канделаки.

«Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», — написала Канделаки, опубликовав видео встречи с Нурмагомедовым.

Она привела в качестве обратного примера главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по словам Канделаки, приветствует ее рукопожатием.

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Нурмагомедов отреагировал на пост Канделаки. «Тина, то, что я не пожал вам руку, и было проявлением уважения к вам. В любом случае если что-то не так, извините», — отметил он.

Нурмагомедов выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и занимает второе место в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий. 7 октября 30-летний россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландского бойца Конора Макгрегора. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, одержав победы во всех 27 поединках в карьере.

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