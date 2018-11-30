Погрязший в долгах олимпийский чемпион продал медаль и был обманут

Бывший нападающий сборной Чехии по хоккею Мартин Прохазка продал другу олимпийское золото из-за долгов, а после награда оказалась на аукционе. Историю форварда опубликовали в чешском издании Isport.

Прохазка стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести недвижимость. Из-за этого бывший форвард национальной команды погряз в долгах. По словам спортсмена, чтобы исправить ситуацию, он продал медаль другу, в котором не сомневался. Прохазке пообещали, что сохранят приз в частной коллекции. Однако спустя почти полтора года его награда появилась на одном из интернет-аукционов. Долг бывшего хоккеиста составляет 18 миллионов крон (почти 54 миллиона рублей).

Прохазка завоевал золотую медаль в составе сборной на Олимпиаде в Нагано в 1998 году. Кроме того, нападающий четырежды становился чемпионом мира. Прохазка выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Атланта Трэшерс», однако большую часть карьеры провел на родине.

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