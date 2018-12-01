Поменявший четыре десятка тренеров бизнесмен продал футбольный клуб за бесценок

Итальянский предприниматель Маурицио Дзампарини продал футбольный клуб «Палермо», выступающий в Серии В, за 10 евро. Об этом сообщается в Twitter команды.

Акции были проданы голландской компании Mepal, которая занимается производством посуды и предметов быта. Новый владелец обязался выплатить долги «Палермо», которые составили 22,8 миллиона евро.

Дзампарини владел клубом 16 лет. За этот промежуток времени по его решению было уволено 45 тренеров. Самым высоким достижением команды является пятое место. В сезоне-2016/2017 «Палермо» потерял место в Серии А. В прошлом сезоне команда имела шанс вернуться в элитный дивизион, однако проиграла в плей-офф «Фрозиноне».

В текущем розыгрыше Серии В «Палермо» занимает первое место.

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