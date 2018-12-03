Бобры сходили в магазин за продуктами и попали на видео

Пара бобров зашла в супермаркет в американском штате Массачусетс и попала в объективы камеры видеонаблюдения. О необычных покупателях рассказал портал upi.com.

Один из бобров ушел почти сразу, тогда как другом понадобилась помощь продавца. Работники торговой точки Cumberland Farms пояснили, что животные заглянули в магазин в поисках дешевых закусок. По словам сотрудников, бобры прогулялись до супермаркета от сосденей реки Nashua.

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