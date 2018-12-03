Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию

Великобритания рискует потерять часть своей боевой мощи и ухудшить отношения с США из-за спора вокруг закупки истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на военные источники.

По их данным, высокопоставленные офицеры Королевских военно-воздушных сил (RAF) проталкивают идею покупки у американцев не только самолетов типа B (морского базирования), но и типа A — наземного базирования. Великобритания планирует купить в общей сложности 138 истребителей. Собеседники сообщили, что на тип A планируется заменить последние 13 машин из первой партии в 48 штук.

Как отметил один из источников, подобный подход может полностью подорвать всю программу авианосцев. «Для ВВС нет никакой оперативной причины иметь вариант A. Если он не может летать с авианосца, его не следует покупать», — считает он.

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Собеседники Sky News указывают, что любой переход к наземному варианту самолетов вызовет гнев США, которые помогли Великобритании восстановить боеспособность флота, просевшую из-за экономии средств. По словам одного из них, Вашингтон рассматривает британский ВМФ как единственный, способный управлять авианосцами. «Но авианосцы должны иметь возможность работать с боевыми самолетами, — отметил источник. — Если RAF выберет вариант А (...), США воспримут это как серьезное предательство».

В то же время некоторые эксперты указывают, что F-35 наземного базирования не только дешевле, но и может летать дальше и нести больше вооружения. К тому же их приобретение позволит не привязывать потенциальные операции к морю. Противники закупки версии А, в свою очередь, указывают на то, что разные типы истребителей оснащены разным оборудованием. Это в итоге приведет к увеличению расходов: необходимы различные сертификации и поставки других запчастей.

Официальная стоимость F-35B составляет 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов), за самолет типа А придется отдать 70 миллионов фунтов (90 миллионов долларов). В связи с этим большая часть опрошенных военных источников считает, что в итоге Лондон вряд ли вообще закупит все запланированные машины.

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