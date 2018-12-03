Президент Нигерии опроверг свою замену клоном

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер и был заменен на клона. Об этом пишет The Guardian.

«Это реальный я, уверяю вас. Вскоре отпраздную свой 76-й день рождения», — сообщил глава государства на конференции в Польше.

По его словам, многие надеялись, что он умер во время продолжительной болезни в 2017 году. «Некоторые даже обратились к вице-президенту с просьбой рассмотреть их кандидатуру в качестве его заместителя, поскольку считали меня мертвым. Это смутило его, и, конечно, он посетил меня, когда я восстанавливался в Лондоне», — рассказал Бухари. Политик добавил, что распространители подобной информации — невежественные и нерелигиозные люди.

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Таким образом глава государства прокомментировал информацию, активно циркулирующую в соцсетях уже несколько месяцев. Слухи о том, что его подменили двойником из Судана по имени Джубрил, распространяют в том числе и некоторые из политических оппонентов президента. Никаких доказательств этим словам не предоставлялось, однако ролики с такими данными просмотрели тысячи раз.

Бухари исполнится 76 лет 17 декабря. В феврале он намеревается пойти на очередные президентские выборы.

В 2017 году Бухари провел пять месяцев на лечении в Великобритании. Чем именно он болел, не сообщалось. За два года до этого представители оппозиции сообщили, что у главы государства рак простаты, однако он эту информацию опровергает.

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