Определились спортсмены года в России

Министерство спорта определилось с именами спортсменов года в России. Об этом сообщает ТАСС.

Победителем номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» стал форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк. Фигуристка Алина Загитова, в свою очередь, была выбрана спортсменкой года.

40-летний Дацюк был капитаном российской сборной, ставшей победителем хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда в финале россияне переиграли сборную Германии со счетом 4:3. Это золото стало первым в истории российской сборной. До этого подобного достижения добились хоккеисты команды СНГ на Играх в Альбервиле в 1992 году.

Загитова также отметилась победой на Олимпиаде. На соревнованиях в Пхенчхане россиянка стала сильнейшей в одиночном катании. Кроме того, фигуристка одержала победу на чемпионате Европы.

Министерство спорта присуждает награду ежегодно. В 2017 году лучшими были названы лыжник Сергей Устюгов и легкоатлетка Мария Ласицкене.

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