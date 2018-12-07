Российские заключенные замерзли и зашили себе рты

Заключенные в исправительной колонии № 1 города Якутска в республике Саха (Якутия) объявили голодовку в знак протеста против того, что администрация учреждения не выдает им теплую одежду, несмотря на сорокаградусные морозы, сообщил в пятницу, 7 декабря, информированный источник «Ленты.ру».

По его словам, пятеро участников протеста зашили себе рты.

Региональная Общественная наблюдательная комиссия направила в прокуратуру и в Федеральную службу исполнения наказаний сообщение о происходящем в колонии, передает «Интерфакс».

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«Информация о голодовке поступила 6 декабря. Причиной являются тяжелые условия пребывания», — сообщила агентству глава комиссии Марина Семенова.

Заключенные также жалуются на побои со стороны сотрудников колонии.

30 ноября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пыток заключенных в тюрьме «Владимирский централ». О них стало известно после коллективной голодовки осужденных, предпринятой в августе.

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