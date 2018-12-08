«Спартак» разгромил бедствующий «Анжи»

Московский «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В добавленное к первому тайму время нападающий красно-белых Зе Луиш реализовал одиннадцатиметровый. На 55-й минуте в ворота махачкалинцев назначили еще один пенальти, точный удар нанес форвард Луис Адриано. На 84-й минуте Зе Луиш оформил дубль.

В других матчах игрового дня московский ЦСКА одержал победу над красноярским «Енисеем» (2:1), столичный «Локомотив» обыграл «Оренбург» (2:1), а самарские «Крылья Советов» взяли верх над «Ростовом» (1:0).

Спартаковцы, набравшие 28 очков в 17 турах, занимают четвертое место в таблице РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Махачкалинцы с 15 очками занимают предпоследнюю 15-ю строчку.

Накануне «Анжи», находящийся на грани банкротства, получил от РПЛ восемь миллионов рублей. Президент махачкалинского клуба Осман Кадиев подчеркнул, что это была не финансовая помощь, а аванс. Клубы лиги пошли навстречу «Анжи», позволив команде получить деньги за телевизионные права на несколько месяцев вперед.

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