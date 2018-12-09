Уткин прошелся по фанатам Загитовой

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин нелестно отозвался о поклонниках фигуристки Алины Загитовой. Запись доступна в его Instagram-аккаунте.

«Как трудно, когда тебе, Алина, нужна поддержка и совет, а твои болельщики могут спокойно основать Всероссийское добровольное общество придурков, в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись», — написал Уткин.

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Ранее 9 декабря 16-летняя Загитова показала второй результат в финале Гран-при. Ее сверстница японка Рики Кихира одержала победу. Третье место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Позже стало известно, что Загитова вышла на свой прокат после травмы: фигуристка споткнулась о кабель перед соревнованиями.

Загитова завоевала золото на Олимпиаде-2018. На ее счету победа на чемпионате Европы в том же году. Кроме того, Загитова стала спортсменкой года по версии Министерства спорта России.

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