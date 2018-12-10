На Украну не пустили 900 россиян

С начала действия военного положения на Украине во въезде в страну было отказано 900 гражданам России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

Отмечается, что из-за запрета российских пограничников за этот же период в РФ не смогли попасть больше 250 граждан Украины.

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6 декабря в течение дня украинские пограничники не пустили на территорию Украины 38 граждан Российской Федерации. Тем не менее, в страну за минувшие сутки были пропущены 1300 граждан РФ, а с момента введения военного положения более 16 000 граждан России, большинство из которых имеют гуманитарные связи.

Ранее 30 ноября, президент Петр Порошенко сообщил, что Украина ограничит въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не смогла сформировать в республике отряды частных армий. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва не будет принимать зеркальных мер.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как ФСБ 25 ноября задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. Киев назвал действия Москвы агрессией и ввел военное положение в некоторых областях.

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