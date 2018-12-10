Газзаева освистали на родине

Бывшего главного тренера сборной России по футболу Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе. Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Батраз Тигиев.

«Валерий Газзаев имел неосторожность заявиться во Владикавказе на турнир по борьбе. А диктор имел глупость объявить об этом. В итоге Газзаев был жестко освистан, обиделся и покинул зал», – написал Тигиев.

Валерий Газзаев был тренером владикавзской «Алании» (тогда клуб назывался «Спартак») с 1989 по 1991 годы, затем с 1994 по 1995 годы. В январе 2011 года он стал президентом «Алании», а с ноября 2012 был также главным тренером команды. Осенью 2013 года у клуба возникли финансовые трудности, и в феврале 2014 года было объявлено о его ликвидации.

В настоящий момент Газзаев занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

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