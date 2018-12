Пользователи сети посчитали Голлума человечнее Терезы Мэй

Актер Энди Серкис, известный благодаря роли Голлума в трилогии «Властелин колец», снялся в образе Голлума — премьер-министра Великобритании. Видео опубликовано на YouTube-канале WE WANTS IT.

В ролике воссоздается сцена из второй части киносаги «Две крепости», в которой Голлум спорит со своим добрым альтер-эго Смеагорлом о том, нужно ли убивать хоббитов. Голлума — премьер-министра тоже терзает внутренний конфликт: нужен ли Brexit?

«Мы снова будем контролировать все финансы, границы, законы и... синие паспорта», — говорит Голлум-Мэй, на что ей возражает Смеагорл-Мэй: «Нет, это ранит людей, это сделает их беднее».

В названии скетча упоминается адрес резиденции премьер-министра Великобритании Терезезы Мэй — дом №10 по Даунинг-стрит в Лондоне. Совместно с активистским движением People's Vote актер выступил в поддержку проведения нового референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза.

Энди Серкис опубликовал видео в Twitter и прокомментировал ситуацию: «Мы в невероятной путанице, моя прелесть… Есть только один выход… Мы хотим этого, нам нужно это!»

Некоторые пользователи оценили видео, назвав его шедевром, а некоторые заявили, что не верят в то, что у премьер-министра может быть доброе альтер-эго. «Это не похоже на Терезу Мэй, вышло слишком человечно», — прокомментировал видео пользователь Godot.

Ранее Европейский суд подтвердил, что Великобритания может отказаться от выхода из ЕС (Brexit) в одностороннем порядке. Решение об отказе от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.

