Изгнание российского биатлониста из сборной вызвало скандал в сети

Болельщики остались недовольны решением Союза биатлонистов России (СБР) отстранить Антона Бабикова от участия в гонках и высказались об этом в Instagram-аккаунте спортсмена.

Пользователи соцсети задались вопросом, по какой причине чемпион мира остался за бортом национальной команды. «Какого черта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона (имеется в виду комментатор Дмитрий Губерниев — прим. "Ленты.ру") несет чушь, то мужики непонятные какие-то», — написал один из юзеров.

«Антон не виноват, что у нас неадекватное руководство СБР и грязные поганые журнашлюшки!» — поддержал Бабикова другой.

Свое недовольство болельщики высказывали и в Instagram главы СБР Владимира Драчева. «Вам бы следовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как вы его обвинили и отстранили! Вы мужчина или кто?» — отреагировал на ситуацию фанат.

«Позорище! Бедные спортсмены! Не удивлюсь, если все по другим сборным от вас разбегутся! И правильно сделают!» — отметил еще один.

Ранее 16 декабря глава СБР сообщил, что Бабиков минимум до конца года отстранен от выступлений за основную сборную России. По словам Драчева, биатлонист отказался приезжать на эстафету Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Сам Бабиков этот факт отрицает.

Российская команда в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла пятое место в эстафете. Победителем стала сборная Швеции.

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