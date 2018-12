В России пройдет выставка британского образования Study UK: Discover You

В начале февраля 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдет 20-я выставка британского образования Study UK: Discover You. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Московская выставка пройдет 2 и 3 февраля в отеле The Ritz-Carlton, а в Санкт-Петербурге пройдет 5 февраля в отеле Corinthia. Вход для посетителей бесплатный при предварительной регистрации. Мероприятие пройдет в рамках Года Музыки Великобритании и России, поэтому специальная программа будет посвящена британскому образованию в сфере музыкальной индустрии.

На выставке будут представлены образовательные программы по направлениям искусство и дизайн, бизнес и финансы, менеджмент и другие от ведущих британских университетов, колледжей и школ. Так, среди участников заявлены University College London, The University of Manchester, University of Westminster, Hult International Business School, University of Essex и многие другие.

Посетители Study UK: Discover You смогут ознакомиться с программами высшего и среднего образования, бизнес-программами ведущих университетов Великобритании, а также летними программами и краткосрочными языковыми курсами для детей и взрослых. Отдельная зона будет посвящена университетам, которые предлагают возможность получения двойных дипломов с британскими образовательными учреждениями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!