Российские дипломаты сходили в тюрьму посмотреть на Бутину

Дипломаты из посольства России в США посетили в американской тюрьме Марию Бутину, обвиняемую в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.

По информации посольства, россиянка все еще находится в полной изоляции в одиночной камере. Такой режим заключения применяется к ней уже более трех месяцев. «Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с российской гражданкой и прекращения применения к ней неоправданно жестких мер содержания. Продолжаем добиваться ее скорейшего освобождения», — отмечается в посте.

19 декабря в российском МИД заявили, что власти США вынудили Бутину признать вину. По мнению российской стороны, женщине создали невыносимые условия в тюрьме и угрожали большим сроком. Глава ведомства Сергей Лавров сказал, что «по сути, к ней применяются своеобразные пытки».

До этого американец Кевин Бриггс, сидевший с Бутиной в одной тюрьме, рассказал об условиях, в которых содержатся заключенные. По его словам, с женщиной обращались хорошо, ее не заставляли делать то, что она не хочет. Бриггс сообщил, что охрана не применяет насилие к заключенным, если те не нападут первыми. В наказание за проступки могут отправить в камеру или запретить звонить родным и смотреть телевизор.

13 декабря Бутина в суде дала признательные показания о том, что работала иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. Она пошла на сделку со следствием и признала вину по некоторым пунктам обвинения. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля 2019 года.

Бутина задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.

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