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Путин поставил новую задачу спецслужбам

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В России необходимо усилить контроль над доступом к секретной информации из-за активных действий зарубежных спецслужб. Об этом в четверг, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на торжественном вечере в честь Дня работника органов безопасности, передает «Интерфакс».

По словам Путина, безопасность России проверяется на прочность практически во всех направлениях. «Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной секретной информации военно-политического, экономического, научного характера», — подчеркнул он.

Также глава государства отметил, что Россия по ряду позиций лидирует в области разработок оборонной продукции, в связи с чем особое внимание по вопросу безопасности необходимо уделить именно этому сектору.

В ноябре стало известно о том, что США готовы использовать свои наступательные и оборонительные кибервозможности в интересах НАТО и для противостояния России. По словам заместителя помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, таким образом Москва должна понять, что альянс способен противостоять агрессивным действиям России в сети.

В декабре прошлого года Борис Джонсон, будучи министром иностранных дел Великобритании, заявил о том, что Кремль должен прекратить кибератаки в отношении западных стран, добавив, что у Великобритании достаточно ресурсов для отражения хакерских атак со стороны России.

Официальные представители стран Запада не раз обвиняли Россию кибератаках и вмешательстве российских хакеров во внутренние дела других стран. В Москве отмечают безосновательность таких заявлений.

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