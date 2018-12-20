Загитову озолотят

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова получит золотые лезвия для коньков, изготовленные компанией Jackson Ultima Skates. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте производителя.

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«Подходят для чемпионов», — гласит запись в посте. В хештегах к ней указано имя Загитовой.

Летом Jackson Ultima Skates изготовила золотые лезвия для коньков другой российской фигуристки Евгении Медведевой. На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в соревнованиях девушек-одиночниц, уступив только Загитовой. После этого она покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перебралась в Канаду, где работает под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Загитова и Медведева впервые в сезоне встретятся на чемпионате России. Девушки представят короткие программы в пятницу, 21 декабря.

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