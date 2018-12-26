Из жизни
 
Последние новости
С Восточного стартовал «Союз»
Водителей «Красного и Белого» заставили ночевать на улице из-за обысков
В сети назвали верные признаки скорого расставания
Умер русский голос Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне
Президент призвал граждан худеть и накликал гнев бедняков
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
Россияне поддержали армию и РПЦ
Украина заявила о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе
Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году
Новости партнеров

Безобидный подарок дочери чуть не свел отца в могилу

Перейти в «Мою Ленту»

В Австралии девочка подарила отцу ракушки в канун Рождества, но сидевшие в них смертоносные осьминоги чуть не убили его своим ядом. Об этом сообщает информационный портал Perth Now.

24 декабря Аарон Пикс (Aaron Pix) из города Перт, штат Западная Австралия, отправился на побережье вместе со своими детьми: 11-летней Софи (Sophie) и 7-летним Уиллом (Will). Мальчик играл на пляже, а девочка ныряла за ракушками. Она достала две раковины причудливой формы и вручила их отцу. Тот положил их в карманы шорт, чтобы позже достать дома и промыть.

Дома Аарон обнаружил, что в дарах сидели синекольчатые осьминоги — одни из самых ядовитых животных в мире. Один из них вывалился ему на руку во время промывания ракушки. Другой сидел в его кармане.

«Софи подобрала эти ракушки и плавала с ними. Это несколько раз могло обернуться катастрофой. К тому же, осьминог просидел у меня на ноге 15-20 минут», — признался журналистам обеспокоенный отец. Он принялся искать информацию о животных в интернете и узнал, что их укусы безболезненны. «Ты можешь даже не узнать, что тебя укусили, и умереть через несколько минут. Довольно страшно думать, что я мог умереть на глазах моих детей в сочельник», — добавил он.

Семья вызвала скорую, врачи забрали Аарона в больницу, где он провел около трех часов. Из-за контакта с щупальцами моллюска на ноге мужчины появилась небольшая сыпь, однако его жизни ничего не угрожало.

Синекольчатые осьминоги живут в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. Они обладают довольно агрессивным характером и, будучи потревоженными, нападают на существ любых размеров, в том числе человека. Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну. Она вызывает паралич, остановку дыхания и остановку сердца из-за нехватки кислорода. В настоящее время антидота к их яду не существует.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Deadly double: Perth man takes home two blue-ringed octopus after beach trip
Грек случайно выпил ракии в больнице и угодил в реанимацию
Подросток съел на спор слизняка, подхватил мозгового червя и умер
Девочка трех дней от роду пережила укусы смертоносного скорпиона
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0324 декабря

«Люди здесь не привыкли выживать»

История россиянина о жизни в Новой Зеландии
15:0626 декабря

Бывший муж месяцами притворялся убитой женой в сети

16:1226 декабря

Престарелый священник потерял все из-за молодого мужа-изменника и простил его

13:3026 декабря

Туристка потратила полтора часа на игровой автомат и выиграла миллион

Из жизни00:0519 декабря
Сьюзи Гудолл

Гонка безумцев

Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
11:4026 декабря

Воздушный шарик с письмом перелетел границу и принес девочке подарки

12:5226 декабря

Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой

10:2426 декабря

Хозяева два года искали украденного пса и вернули его домой

Из жизни00:0122 декабря

Маменькины сынки

Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
17:5125 декабря

Исчезнувшую дочь арабского эмира впервые показали публике

08:3026 декабря

Мужчине пришлось оставить гибнущих мать и сына ради спасения жены

16:4625 декабря

Жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и оказалась в больнице

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Московскую клинику с услугой женского обрезания проверили
В российском регионе досрочно освободили взорвавшего сотню человек террориста
Партнерский материал
Не словом, а делом
Чем прославились россияне в этом году
Пожар на шахте в Пермском крае
Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров
Мэр Казани оценил новогодние украшения города в три детских сада
Россия предрекла возрождение нацизма
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Турция стянула танки к Сирии
Трампа заподозрили в «откосе» от армии с помощью фальшивого диагноза
Германия отказалась считать ИГ разгромленным
Россия построит в Сирии аэропорт
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив
Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России
На Украине разрешили демонтировать памятник Суворову
Белоруссия обзавелась кибервойсками
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
ГМО-продукты заклеймят
Маргарет Тэтчер попадет на деньги
Раскрыты подробности запрета на курение в России
Мировая экономика окажется под ударом в новом году
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Похитившего рыцарский шлем и кольчугу россиянина нашли по беспалой руке
Украинский адвокат сел за контрабанду деталей российского истребителя
Главный борец с экстремизмом ушел в отставку
Появились подробности расстрела россиянином своей родни
Все материалы
Наука и техника
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Единственного россиянина на МКС лишили новогодних подарков
Воздушный заправщик Ил-78М-90А показали изнутри
Синтез Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС оказался «общегосударственной тайной»
Пуск «Авангарда» при Путине попал на видео
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«У меня опустились руки»
Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется
Роналду вышел и спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате
Медведеву взбесили жаждущие борща мужчины
Чемпион мира по футболу пожертвовал призовые на благотворительность
Поветкин после нокаута от Джошуа захотел боя с еще одним чемпионом мира
Названа причина убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию
Медведева призналась в зависти к коллегам и поведала о «подставах»
Все материалы
Культура
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
Принц Чарльз признался в любви русской музыке
Режиссер «Аквамена» выиграл «Оскар» в споре
Голливуд установил новый рекорд по кассовым сборам
Назван любимый актер россиян
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
Захотевший на место Порошенко комик поведал о предсмертном звонке Задорнова
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
«Оптическая иллюзия» с зернами граната озадачила пользователей сети
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Нестандартная упаковка подарка для дедушки обескуражила пользователей сети
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Названы лучшие стрижки всех времен
В Великобритании предложили законодательно ограничить число калорий в блюдах
Бэнкси посулили расплату за уничтожение собственной картины
Джастин Бибер начал торговать отельными тапками по 350 рублей
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
Пассажиров одного московского аэропорта перевезли в другой самолетом
Назван процент забывших секс-игрушки в отелях россиян
Азиатская стюардесса выпила предназначенный пассажирам алкоголь и попалась
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Безобидный подарок дочери чуть не свел отца в могилу
Престарелый священник потерял все из-за молодого мужа-изменника и простил его
Туристка потратила полтора часа на игровой автомат и выиграла миллион
Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой
Все материалы
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Сквозь Австралию за десять часов
Безумная история авантюристов, которые пересекли Австралию со средней скоростью под 150 км/ч
Компания Mitsubishi первой повысит цены на машины из-за нового НДС
«Буханка» останется на конвейере еще на три года
700-сильный Corvette помог Деду Морозу доставить подарки
Все материалы
Дом
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заняли по-крупному
Ради чего российские миллионеры влезают в ипотеку
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Все материалы