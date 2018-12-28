Ягудин нашел виновных в неудачах Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу «Неспортивное поведение» заявил, что СМИ негативно влияют на результаты российских фигуристок.

Ягудин обратил внимание на ситуацию, которая происходит вокруг Алины Загитовой и Евгении Медведевой. По словам олимпийского чемпиона, российские журналисты делают все, чтобы сломать психику фигуристок. «Они же еще именно девочки — одной 16 лет, другой — 19. Дайте им спокойно работать», — попросил он представителей прессы.

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Экс-фигурист рассказал о звонке журналиста одного из российских изданий. Корреспондент попросил Ягудина сообщить о какой-либо «какашке», которая интересна читателям. «Какая какашка, какое вам еще говно надо?! И попросил больше мне не звонить», — ответил спортсмен.

На прошедшем в Саранске чемпионате России Загитова и Медведева не сумели завоевать медалей. Обе спортсменки несколько раз упали и совершили ошибки в своих программах. В итоге Загитова стала пятой, Медведева — седьмой.

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