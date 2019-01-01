Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске

ГУ МЧС по Челябинской области уточнило число пропавших людей после обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Об этом сказано на сайте ведомства.

По его информации, местонахождение 37 человек остается неизвестным. Также сохранятся угроза дальнейшего обрушения части здания.

«По данным на 07:00 мск (...) из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли, 5 — спасены (в том числе один ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек», — отмечается в сообщении.

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Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. При расследовании в качестве приоритетной версии рассматривается взрыв бытового газа. Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток.

Из-под завалов извлечены тела семи жертв, пятеро из них уже опознаны. По последним данным, пятеро человек доставлены в больницы, их состояние стабильно, один находится в тяжелом состоянии.

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