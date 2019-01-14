Нурмагомедову напомнили о его трусости

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас назвал российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова трусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я отвесил тебе леща, а ты и твои парни ни черта не сделали. Вот с этим поживи. Вы все — трусы», — написал 33-летний Диас.

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Таким образом американец отреагировал на недавнее обращение самого Нурмагомедова к другому бойцу — ирландцу Конору Макгрегору. Диас напомнил о конфликте с Нурмагомедовым и его окружением в одном из отелей Лас-Вегаса.

Россиянин в своем послании отметил, что Макгрегору придется «жить с позором» после его поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 октября.

В октябре 2018-го Диас изъявил желание встретиться с действующим чемпионом в октагоне. Американец отметил, что выйдет на бой с Нурмагомедовым тогда, когда россиянин будет готов.

7 октября Нурмагомедов одолел Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Российский боец завершил поединок в четвертом раунде, вынудив соперника сдаться.

Диас дважды встречался в клетке с Макгрегором. Именно он нанес ирландцу первое поражение в UFC. Всего в активе Диаса 19 побед. Американец также потерпел 11 поражений. Нурмагомедов не проигрывал ни разу в карьере. В его послужном списке 27 побед.

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