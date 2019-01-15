Супербоул соберет больше тысячи болельщиков на вечеринке в Москве

На московской мультимедийной площадке MUSIС MEDIA DOME (MMD) пройдет встреча любителей американского футбола — Super Bowl Grand Mosсow Party. Мероприятие состоится 3 февраля.

Участники вечеринки встретятся с бывшими звездами американского футбола: двукратным чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роном Стоуном, Стивом Нельсоном, Максом Лейном и Ильей Ярощуком — первый российским игроком «Нью-Ингленд Пэйтриотс». С футболистами будут организованы фото- и автограф-сессии.

«Наш постоянный кейтеринг партнер — Tesla.Catering — специально к мероприятию разрабатывает новое стилизованное меню из кулинарных хитов арены, на которой состоится Супербоул. Угощения будут готовиться и подаваться из стилизованных американских фудтраков, расположенных внутри MMD, создавая неповторимую составляющую праздника, являясь его неотъемлемой частью» — рассказал организатор вечеринки.

Помимо просмотра матча и общения со спортсменами гостей вечеринки ждет концерт музыкантов лейбла Black Star. На сцену выйдут Pabl.A, Natan и Дана Соколова. Каждый желающий сможет сфотографироваться с точной копией Кубка Ломбарди, а также стать участником тренировки по американскому футболу, надеть настоящую форму ресивера НФЛ и пробить филдгол.

Встречи поклонников американского футбола проводятся в Москве на протяжении 11 лет. За это время Super Bowl Party посетили более 3500 болельщиков из 100 городов и 18 стран. В 2019 году на вечеринке ожидается более тысячи гостей. Девиз мероприятия: «Одна игра, одна семья!»

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ, проводится с 1967 года. Действующим чемпионам является клуб «Филадельфия Иглс».

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