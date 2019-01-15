Ямальских студентов наградили за спасение тонувших школьниц

В Ямало-Ненецком автономном округе наградили двух студентов — Максима Рочева и Дениса Яценко — за спасение купавшихся в реке школьниц, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ребята получили знаки почета «За особые заслуги» от ветеранской организации сотрудников правопорядка.

«Как позже признались юные спасатели, сами они плавают неуверенно. Но надвигавшаяся угроза беды и страх за жизнь маленьких и беззащитных девчонок моментально отодвинули на второй план собственные опасения», — отметили в полиции.

В июле прошлого года на пляже села Мужи Шурышкарского района две девочки запаниковали на глубине, когда их захватило сильным течением из-за проходившего мимо катера и едва не утопили друг друга. Вмешались находившиеся неподалеку молодые люди вытащили их на берег с помощью надувного матраса.

Медпомощь школьницам не потребовалась.

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