Российского главврача накажут за койки из стульев и досок

Главврача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области Алексея Потапова привлекут к административной ответственности за сделанные из досок и стульев койки. Об этом рассказала РИА Новости помощник руководителя региональной прокуратуры Светлана Артамонова.

Возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 6.3 КоАП). Главврачу грозит штраф от 500 до тысячи рублей.

Материалы по теме «Она просто открывала рот и шипела от боли» Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила

Материал рассматривается в Роспотребнадзоре.

В середине января сообщалось, что прокуратура заинтересовалась распространившимися в сети снимками самодельных коек в терапевтическом отделении больницы.

Руководитель медучреждения подтвердил их подлинность и отметил, что необходимость в них возникла из-за наплыва больных после новогодних праздников, а настил из деревянных щитов помогает пациентам с болями в спине.

Потапов пообещал приобрести несколько резервных коек, чтобы вызвавшая недовольство у интернет-пользователей ситуация не повторялась.

Ранее в декабре в сети появился ролик с пациентом российской больницы, которого после операции положили на гору мусора. Главврач учреждения заявил, что больной сам привел свою постель в такой вид.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!