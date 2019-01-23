Адвокат Рыбки опроверг участие Белоруссии в ее судьбе

Белорусские дипломаты не участвовали в освобождении гражданки своей страны Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Об этом заявил ее адвокат Дмитрий Зацаринский на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

На вопрос о том, планирует ли его подзащитная возвращаться на родину, юрист ответил, что Вашукевич не имеет «долгосрочных планов» и билеты в Минск не покупала.

Пресс-конференция началась без участия Вашукевич. Зацаринский отметил, что она собиралась приехать. «Она сейчас отдыхает, хотела пойти в кино. У нее нет [зимней] одежды, купила пуховик. Немного обескуражена, сейчас приходит в себя», — пояснил адвокат и отказался ей звонить.

22 января Вашукевич и секс-инструктор Александр Кириллов (Алекс Лесли, также гражданин Белоруссии) были отпущены из изолятора временного содержания под обязательство о явке.

Ранее в тот же день сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение заняться освобождением своих граждан в России. Позднее министр иностранных дел страны заявил, что «все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок». При этом он ушел от ответа на вопрос, является ли решение суда по Вашукевич и Кириллову результатом работы его ведомства.

Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января в московском аэропорту Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. В России им вменяется вовлечение в занятие проституцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!