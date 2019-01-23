Адвокат рассказал о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Андрей Ромашов, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выразил мнение, что его клиенту и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлят срок пребывания в СИЗО «Бутырка». Его слова приводит РИА Новости.

По словам адвоката, обвиняемые до сих не ознакомились с материалами дела. «Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела. Если ознакомление произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей», — заявил он.

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Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты пробудут под стражей минимум до 8 февраля. Арест был продлен 5 декабря 2018 года.

В октябре футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы. Сначала они избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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