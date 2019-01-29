Порошенко запутался в датах во время выдвижения в президенты

В Киеве на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» во время выдвижения кандидатуры украинского президента Петра Порошенко на выборы главы государства были представлены две разные даты подачи заявки на вступление страны в Европейский союз (ЕС). Об этом во вторник, 29 января, пишет «Страна.ua».

По данным издания, изначально планы Порошенко по ЕС были отображены во вступительном ролике форума. «2023 год — начало процедуры относительно вступления в ЕС и подписания плана действий относительно членства в НАТО. Так нам диктуют интересы нашего государства», — приводит слова из видео портал Ukrinform.

Позднее сам украинский лидер озвучил другую дату. «Соглашение [об ассоциации между Украиной и Европейским союзом] действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42 процента, но это надежных 42 процента. В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз», — заявил он. Чем может быть вызван подобный перенос, не уточняется.

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29 января стало известно о том, что Порошенко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины. Глава государства обратился к избирателям за мандатом на то, чтобы «гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости».

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Петр Порошенко занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента граждан. Лидером избирательной гонки на данный момент является Юлия Тимошенко с 20,2 процентами респондентов, на втором месте Владимир Зеленский с 12,5 процента.

В мае прошлого года глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Киева пока нет перспектив членства в Европейском союзе. Кроме того, он добавил, что целью соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было способствование политической ассоциации и экономической интеграции, однако оно не дает Киеву перспективы членства в объединении. В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию.

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