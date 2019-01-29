Тактаров обнаружил заговор в нокауте Емельяненко

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров в интервью телеканалу «360» заявил о заговоре против Федора Емельяненко в бою с американцем Райаном Бэйдером в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Запись доступна на YouTube.

Тактаров посчитал, что российского бойца мог отравить Эдгард Запашный. «У Эдгарда все тигры в цирке вялые. Там никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально. За три дня до боя на него было больно смотреть. То есть то, что он плохо себя чувствует или был отравлен, — это очевидно», — отметил он.

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По словам экс-бойца, он сталкивался с массовым отравлением команды. «Так у меня первое поражение случилось. Выходишь, а глаза пустые, ничего тебе не интересно. Вот у Федора были такие же глаза. То есть он был не там. Надо проверить состояние здоровья, кровь проверить», — добавил Тактаров.

В ночь на 27 января Бэйдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде первого раунда. Поражение стало для российского бойца шестым в профессиональной карьере. В активе Емельяненко 38 побед.

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