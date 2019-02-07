Госдума определит запрещенную в обороте шпионскую технику

В Госдуму внесены законопроекты, уточняющие понятие специальных техсредств для негласного сбора информации, оборот которых грозит административной или уголовной ответственностью. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства страны в четверг, 7 февраля.

«Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм, — сказал Медведев на заседании кабмина. — И в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем. Таких приборов становится все больше».

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Поправки будут внесены в статью 138.1 Уголовного кодекса России и статью 20.23 Кодекса об административных правонарушениях.

Сам термин пока не раскрывается, но отмечается, что он четко разграничит приборы, используемые в обычной жизни, и шпионскую технику.

Ранее в декабре Верховный суд разъяснил, что никто не может быть привлечен к ответственности за приобретение техники для негласного слежения в целях обеспечения личной и семейной безопасности, а также для контроля за своими животными.

Шпионской техникой суд предложил считать только такую, которая была специальными образом запрограммирована, усовершенствована или другим образом изменена с целью скрытого сбора информации.

В декабре 2017 года Генпрокуратура занялась проверкой всех дел, связанных с оборотом подобных спецсредств, после того, как на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о судьбе фермера, обвиненного в приобретении шпионской техники для слежки за своими коровами.

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