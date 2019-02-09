Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию

Российские пограничники безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Отмечается, что жалобы участились в последние три дня. Только через российский пункт пропуска «Нехотеевка» в Харьковской области не смогли проехать более 90 граждан Украины.

Российские пограничники либо не объясняют причин, либо «ссылаются на мифический указ о запрете на въезд автомобилей с большим объемом двигателя, таких как Toyota-Prado, Volkswagen- Passat и другие», говорится в сообщении Госпограслужбы. Граждан соседнего государства заставляют под запись на видео говорить, что те возвращаются на Украину по собственному желанию.

Служба предупреждает, что, помимо безосновательных отказов по въезде, «не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами».

Материалы по теме Украина закрыла въезд российским мужчинам Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады

18 января сообщалось, что Украина усилила охрану на границе с Россией в Сумской, Харьковской и Луганской областях на «потенциально опасных территориях». При этом в декабре Госпогранслужба опровергла информацию, что запрет на въезд мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, действовавший в течение военного положения, отменен.

В конце декабря крымское пограничное управление ФСБ завершило строительство пограничного заграждения в районе Перекопского перешейка. Отмечалось, что появление заграждения обусловлено угрозой прорыва украинских диверсантов и необходимостью остановить контрабанду оружия и наркотиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!