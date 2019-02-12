Вдове бойца ЧВК Вагнера отказали в компенсации

Суд в Ростовской области отклонил иск вдовы бойца частной военной компании (ЧВК) Вагнера Алексея Рубанова к российским властям о компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей за гибель супруга в Сирии, пишет «Коммерсантъ».

Женщина, которая в одиночку воспитывает троих детей, не смогла доказать связь своего супруга с российскими военными, действующими против террористов, а указанной компании официально не существует.

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«Государство обязано защищать своих граждан в любой ситуации, как на своей территории, так и за ее пределами»,— было заявлено в ее иске, который подкреплялся справкой из российского МИДа о том, что Рубанов действительно погиб в Восточной Гуте (пригород Дамаска) в конце февраля прошлого года.

По данным газеты, это была третья командировка Рубанова в Сирию. За предыдущие он получил две медали «За кровь и храбрость». Люди, доставившие тело бойца его родителям, передали им также конверт с его зарплатой и компенсацией от ЧВК. Из этих денег вдова погибшего не получила ни рубля.

В июне прошлого года сообщалось, что родители погибшего бойца ЧВК Вагнера Андрея Литвинова попытались отсудить часть пятимиллионной компенсации, выплаченной компанией его вдове. Иск отклонили, так как истцы не представили доказательств получения средств за несение Литвиновым военной службы и других доводов, что это часть его наследства.

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