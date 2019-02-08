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Российские наемники получили доступ к услугам для сотрудников ГРУ и Минобороны

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Наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера получали заграничные паспорта в том же отделении УФМС, что и сотрудники ГРУ и Министерства обороны, выяснила расследовательская группа Bellingcat.

Ранее представители Службы безопасности Украины (СБУ) сообщали, что перехватили списки пассажиров самолетов Минобороны России, которые перевозили бойцов ЧВК Вагнера. Согласно данным, за вторую половину 2018 года в Судан, ЦАР и другие африканские страны было доставлено 1012 наемников. В СБУ отметили, что их загранпаспорта были со схожими номерами и выданы в том же единственном московском паспортном столе УФМС 770-001. Как утверждает Bellingcat, там свои выездные документы получали офицеры ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), известные как «отравители» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По информации авторов расследования, услугами УФМС пользовался и получивший российское гражданство французский актер Жерар Депардье, а также родственники и знакомые сотрудников российского Минобороны.

«Тот факт, что (помимо иностранных звезд) отделение 770001 известно выдачей паспортов только лицам, связанным с Минобороны России, делает массовую выдачу паспортов наемникам ЧВК в том же отделении наиболее убедительным из опубликованных до сих пор документальным свидетельством связи Минобороны с этой незаконной частной армией», — говорится в публикации.

Авторы материала также вбили номера паспортов из списков СБУ в базу данных внутренних авиарейсов. Согласно их выводам, владельцы нескольких документов неоднократно летали в Краснодар. В пригороде Краснодара находится тренировочный лагерь наемников, поэтому в Bellingcat предположили, что владельцы документов связаны с ЧВК.

Расследователи уточнили, что найденные ими доказательства можно считать лишь косвенными.

В ноябре 2018 года агентство Bloomberg писало, что миллиардер Евгений Пригожин, который владеет кейтеринговой компанией и обслуживает высших должностных лиц, оказывает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, среди них Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве, Центральноафриканская Республика и Демократическая Республика Конго. По информации издания, за это структуры бизнесмена получают право на добычу полезных ископаемых в этих государствах.

Наемничество в России преследуется по закону.

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