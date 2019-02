Восхитивший Илона Маска россиянин с «Жигулями» обомлел от славы

Героем ролика, на который в Twitter отреагировал американский бизнесмен Илон Маск, стал ставропольский студент Сергей Артюшенко. В беседе с РИА Новости он рассказал, что не ожидал такого внимания к его экспериментальным «Жигулям», которые на видео едут по дороге задом наперед.

«Я иду из магазина, мне корреспондент пишет, что Илон Маск тебя увидел, я начал вспоминать мемы "Как тебе такое, Илон Маск" и понимаю, что это сегодня про меня! Я уже живу с этой новостью более трех часов и до сих пор не понимаю, как это. Я думал прославиться на город, на край, на Россию максимум, но на весь мир, это уже, по-моему, слишком», — объяснил молодой человек.

Он также добавил, что модернизировал машину своими руками при помощи друзей.

Ранее 13 февраля в главном управлении МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в связи с распространившейся видеозаписью на Артюшенко составили три административных материала, а машину изъяли и поместили на штрафстоянку.

Ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента был опубликован в Twitter телеканала НТВ в понедельник, 11 февраля. В нем был отмечен аккаунт Маска с подписью And how do you like this («Как тебе такое»). На твит отреагировал сам бизнесмен, написав на русском языке «хаха офигенно».

