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США обвинили в предательстве Европы

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Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) невероятно опасен для Европы. Об этом заявил бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят, передает Bayerischer Rundfunk.

Он резко раскритиковал решение Вашингтона. «Это предательство безопасности европейских союзников», — считает Куят. По его словам, США также отказались от своих обязательств перед союзниками в Европе.

Отставной генерал подчеркнул, что последствия будут тяжелыми: «Все, что будет после ДРСМД, хуже того, что мы имеем сейчас». В то же время он понадеялся на то, что соглашение все еще можно спасти. Он считает, что для этого необходимо вернуться к проведению взаимных инспекций, которые были остановлены в 2001 году.

Ранее 15 февраля помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Роберт заявил, что американская сторона готова к диалогу по контролю над вооружениями, но Россия и Китай в нем не заинтересованы.

2 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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