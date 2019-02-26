В Европе изъяты 90 тысяч бутылок российской водки «для Ким Чен Ына»

В порту Роттердама в Нидерландах изъято 90 тысяч бутылок российской водки, передает The Telegraph.

Как пишет газета, алкоголь, предположительно, предназначался для поставки в Северную Корею лидеру страны Ким Чен Ыну и северокорейским военным командующим. Известно, что всего было арестовано три тысячи ящиков водки, они находились на судне китайской компании Cosco Shipping.

Издание отмечает, что инцидент произошел после того, как стало известно, что российский танкер «Тантал» в 2017 и 2018 годах нелегально перекачивал топливо на северокорейские судна в море. Как выяснилось, при выходе в рейсы указывалось, что «Тантал» перевозит топливо в китайский порт Нинбо, однако вместо этого в нейтральных водах судно перелило его на северокорейский Chon Myong 1. Оно, в свою очередь, в марте 2018 года попало под санкции ООН за доставку топлива в Северную Корею.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты. Резолюция предусматривает ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Все страны обязались выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

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