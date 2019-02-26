Мир
 
Последние новости
Число Су-57 назвали «не принципиальным»
Шахтеры обратились к Порошенко и поплатились
Пожилую россиянку отвезли к врачам в ковше трактора
Японский дизайнер вкусил царской водки и привлек внимание россиян
Умер главный переводчик Набокова
Глупый лев оставил львицу без добычи
«Самая красивая наркоманка России» попыталась покончить с собой
В Минздраве обеспокоились девственностью россиян
Москвичам пригрозили январскими морозами 
Новости партнеров

В Европе изъяты 90 тысяч бутылок российской водки «для Ким Чен Ына»

Перейти в «Мою Ленту»

В порту Роттердама в Нидерландах изъято 90 тысяч бутылок российской водки, передает The Telegraph.

Как пишет газета, алкоголь, предположительно, предназначался для поставки в Северную Корею лидеру страны Ким Чен Ыну и северокорейским военным командующим. Известно, что всего было арестовано три тысячи ящиков водки, они находились на судне китайской компании Cosco Shipping.

Издание отмечает, что инцидент произошел после того, как стало известно, что российский танкер «Тантал» в 2017 и 2018 годах нелегально перекачивал топливо на северокорейские судна в море. Как выяснилось, при выходе в рейсы указывалось, что «Тантал» перевозит топливо в китайский порт Нинбо, однако вместо этого в нейтральных водах судно перелило его на северокорейский Chon Myong 1. Оно, в свою очередь, в марте 2018 года попало под санкции ООН за доставку топлива в Северную Корею.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты. Резолюция предусматривает ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Все страны обязались выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rotterdam seizes 90,000 bottles of Russian vodka believed to be intended for Kim Jong-un
Забег не поспевшего за Ким Чен Ыном переводчика сделал из него звезду
Российский танкер делился топливом с Северной Кореей вопреки санкциям
В Кремле приготовились радоваться за лидеров США и КНДР
Ким Чен Ын вышел покурить и попал на видео
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
18:50Сегодня

В ЕС отказались признать халяльное мясо органическим

16:25Сегодня

Джихадисты атаковали сирийских военных с помощью американских ракет

18:37Сегодня

Американские самолеты-разведчики стали чаще летать у берегов Венесуэлы

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
01:51Сегодня

Депутата Европарламента раскритиковали из-за стажировки дочери Пескова

17:02Сегодня

В Ирландии обезглавили мумию крестоносца

13:23Сегодня

Российский танкер делился топливом с Северной Кореей вопреки санкциям

Мир00:0121 февраля

«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»

Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
15:06Сегодня

Россия рассказала о желании США разместить ракеты на Курилах

15:4125 февраля

Бомбежка последнего оплота сирийской оппозиции попала на видео

12:46Сегодня

Иракская разведка в очередной раз «нашла» лидера ИГ

Россия
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
В Минздраве обеспокоились девственностью россиян
Российский депутат назвал педофилов простыми пьяницами
В России обделили топливом самолет с ребенком в коме
Все материалы
Мир
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»
Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
В ЕС отказались признать халяльное мясо органическим
В Европе изъяты 90 тысяч бутылок российской водки «для Ким Чен Ына»
Американские самолеты-разведчики стали чаще летать у берегов Венесуэлы
В Ирландии обезглавили мумию крестоносца
Российский танкер делился топливом с Северной Кореей вопреки санкциям
Россия рассказала о желании США разместить ракеты на Курилах
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Белоруссия похвалила курс Украины
Объяснено требование Тимошенко объявить импичмент Порошенко
В Белоруссии впервые аккредитовали британского военного атташе
У Порошенко напомнили желающим импичмента об отсутствии закона об импичменте
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Выпавшему из люльки на рейсе «Победы» мальчику не потребовалась госпитализация
Сидящий за решеткой инвестор из США похвалил Россию
«Мегафон» и Mastercard представили мобильный финансовый маркетплейс
Россия оказалась не готова к транспорту будущего
Названы главные риски для мировой экономики
На Украине признались в закупках российского газа через Европу
Все материалы
Силовые структуры
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Главный вор России избежал отправки в колонии Заполярья
Полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» посадили за шпионаж
Российский полицейский застрелил мужа своей любовницы
Высокопоставленных силовиков обыскали по делу сенатора Арашукова
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Число Су-57 назвали «не принципиальным»
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
США показали «лучший в мире танк»
Раскрыта тайна гибели города индейцев
Все материалы
Спорт
Роберто Рохас«Притворялся инвалидом, чтобы усилить сборную»
Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
Олимпийский чемпион присоединился к борьбе Нурмагомедова против «грязного» театра
Боец UFC признался в вере в плоскую Землю
Футболист «Спартака» определил прожиточный минимум для своей семьи
Тренер Макгрегора возмутился наказанием за защиту от атаки Нурмагомедова
«Я ненавижу драться»
Универсальный солдат UFC Жорж Сен-Пьер ушел. Фанаты его никогда не забудут
Все материалы
Культура
«Мне в радость смотреть, как расцветает Пенелопа»
Хавьер Бардем о работе с женой в «Лабиринтах прошлого»
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Золото черной Америки
Кто и почему победил на самой странной церемонии «Оскаров» в истории
Серебряков объяснил ситуацию с канадским гражданством
Умер главный переводчик Набокова
В Дагестане потребовали ввести цензуру из-за разозлившей Нурмагомедова пьесы
Умер поэт Глеб Горбовский
Все материалы
Интернет и СМИ
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Цензоры Facebook оказались запуганными бедняками-сексоголиками
Обнародованы результаты вскрытия тела Малашенко
Названа новая самая популярная женщина в Instagram
Мойщики окон раскрыли увиденные в квартирах тайны
Главного редактора RT обидела зарплата коллеги в 15 тысяч долларов
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Все материалы
Ценности
Опасные времена
Лицо в шипах, кожаный хиджаб и шляпа с глазами. Чем удивила Миланская неделя моды
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Перешли на красный
Голые спины, актер в женском наряде и платье-стейк. Чем еще запомнился «Оскар-2019»
Король Инстаграма отфотошопил тела девушек для блога и попался
Меган Маркл надела платье за сто тысяч фунтов
Умерла российская модель из 90-х
Раскрыты подробности создания одного из худших платьев «Оскара»
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд
В России подорожали авиабилеты
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Мужчина упал в могилу и пролежал там два часа
Человек в костюме гориллы заглядывал в чужие окна и попал за решетку
Уборщики-экстремалы рассказали о самых грязных домах в их карьере
Похищенный в детстве китаец воссоединился с родителями спустя 31 год
Все материалы
Эмоции взяли верх
В Bentley попытались создать лучший открытый гран-туризмо в мире
Самые популярные кроссоверы в мире
20 самых продаваемых машин с большим дорожным просветом
Семейное дело
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся с универсалом
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Европейская Toyota Corolla получила спортивную и кросс-версию
Skoda Kamiq первым получил динамические поворотники
Opel возвращается в Россию. Теперь официально
Все материалы
Дом
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
Японцы активизировались на московском рынке жилья
Цены на жилье в России пошли вверх
В Москве нашли самую дешевую «трешку»
Россияне обозначили предел ставок по ипотеке
Все материалы