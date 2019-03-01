Москалькова заступилась за членов «Хизб ут-Тахрир»

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова собирается проанализировать, как и за что в стране преследуются члены религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической, пишет «Коммерсантъ» в пятницу, 1 марта.
Для этих целей при аппарате омбудсмена создается специальная рабочая группа.
Москалькова приняла такое решение после встречи с родственниками осужденных участников организации. Она также намерена проверить условия их содержания в местах заключения.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что членов «Хизб ут-Тахрир» приговаривают к длительным срокам (до 24 лет заключения), при том что ни о каких конкретных терактах или приготовлениях к ним в материалах их дел речи не идет.
В аппарате омбудсмена планируют изучить решение Верховного суда России, признавшего организацию террористической в 2003 году.
Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина утверждает, что в этом документе нет должной мотивировочной части. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев также считает его ущербным с юридической стороны.
В настоящее время, по данным центра «Мемориал», за причастность к «Хизб ут-Тахрир» находятся под стражей 239 человек.
Эта организация, созданная в 50-х годах прошлого века для борьбы за всемирный халифат, запрещена в России, в странах Средней Азии, Турции, Египте, Китае, Пакистане, Германии и в некоторых других государствах.