Вернувшаяся к Тутберидзе фигуристка объяснила уход от тренера Медведевой

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему вернулась в тренерскую группу Этери Тутберидзе от канадца Брайана Орсера. Ее слова приводятся на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турсынбаева заявила, что ей нравится тренироваться в России, потому что здесь все сосредоточено на достижении результата. Она отметила, что везде есть свои минусы и плюсы, однако ей не подошла подготовка в спокойном режиме. Также спортсменка скучала по семье, которая жила далеко от нее.

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Фигуристка назвала преимущества тренировок в Канаде. «Я выучила английский. Мы с Брайаном съездили на множество международных соревнований, и когда он не мог сопровождать меня, мне помогала мама. Можно сказать, что в Канаде я научилась работать самостоятельно», — подытожила она.

Турсынбаева перешла в группу к Тутберидзе в 2018 году, покинув команду Орсера — нынешнего тренера Евгении Медведевой. Она является бронзовой медалисткой юношеских Олимпийских игр 2016 года и четырехкратной чемпионкой Казахстана.

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