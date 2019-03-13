Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день

Двое депутатов Заксобрания Ульяновской области арестованы по решению суда за то, что требовали встречи с прокурором в неприемный день и игнорировали требования полицейских. Об этом в среду, 13 марта, представитель суда сообщил «Интерфакс».

Виталий Кузин и Денис Гурьянов были помещены под стражу на семь суток. Вечером 25 января они пришли в прокуратуру для встречи с ее руководителем в его неприемный день. Охранник попросил народных избранников покинуть здание, но они проигнорировали это требование. В результате на место событий были вызваны полицейские и сотрудники Росгвардии.

Как рассказал депутат Госдумы от региона Алексей Куринной, Кузин и Гурьянов хотели встретиться с дежурным прокурором и сообщить ему некую срочную информацию о нарушениях закона в связи с массовым заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища.

В то же время старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима отметил, что, если бы у депутатов действительно были такие намерения, они бы в течение 1,5 месяцев либо направили в прокуратуру обращение, либо пришли на прием в рабочее время.

1 марта 2019 года сообщалось, что число курсантов Суворовского училища в Ульяновске, заразившихся эхинококкозом, увеличилось с 26 до 49.

3 февраля сообщалось, что эхинококкоз был выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. Очаги заражения были обнаружены не только в легких курсантов, но и в других органах — в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке. Причиной заражения называли насвай — запрещенную в России табачную смесь, изготовляемую в странах Средней Азии с использованием куриного помета или верблюжьих экскрементов без термической обработки.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!