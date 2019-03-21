Скандальный министр решил проверить недвижимость всех россиян

В России будет проведена полная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра, сообщает «Интерфакс».

По словам министра, необходимо понимать характеристики каждого отдельного объекта и знать его реального владельца. Он пояснил, что большое количество объектов, построенных, например, до распада СССР, в реальности не имеют законных владельцев или же власти о них не знают.

«Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли», — сказал Орешкин. По его словам, для этого будут применены инновационные методы. Министр отметил, что такая задача не может быть реализована за один год.

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В последние месяцы министерство экономического развития и его глава не раз фигурировали в скандалах. В марте Орешкина прогнали с трибуны Госдумы — «правительственный час» с его участием было предложено перенести, поскольку, по мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, министр не смог раскрыть тему обсуждения.

В январе стало известно, что бывший замминистра и нынешний глава «Почты России» Николай Подгузов владеет квартирой стоимостью один миллиард рублей в столичном районе Хамовники. До этого правозащитники уличили главу Росимущества (ведомство подчиняется Минэкономразвития) Дмитрия Пристанскова в конфликте интересов при распределении грантов на кинопроизводство. Чиновник был уволен с этого поста премьер-министром России Дмитрием Медведевым в декабре 2018 года.

Помимо этого, в конце 2018 года произошел скандал вокруг Кадастровой палаты, которая подчиняется Росреестру, подведомственному Минэкономразвития. Ее возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До этого назначения о нем не было известно ничего, кроме того, что он окончил медицинский вуз и работал медбратом. Приказ о назначении подписал Максим Орешкин.

В последние месяцы Росстат (еще одно ведомство в подчинении Минэкономразвития) неоднократно упрекали за неточные данные. В итоге в марте ведомство отказалось от публикации ежемесячной динамики реальных доходов россиян. Глава Росстата Павел Малков признал, что данные «вызывают серьезные вопросы».

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