Сибиряк в шортах и футболке на заснеженном аэродроме восхитил пользователей сети

Пользователи развлекательного портала «Пикабу» восхитились закаленным сибиряком, который стоял в очереди у трапа самолета в футболке, шортах и открытой обуви. Фотографию мужчины опубликовал пользователь под ником 38ru.

«Сразу видно: сибиряк отдыхать летит», — охарактеризовал снимок автор.

За несколько часов публикация набрала сотни комментариев. Некоторые пользователи заявили, что истинный житель Сибири не знает, что такое холод. «Мамин сибиряк», — охарактеризовал героя фото подписчик Murchal. Юзер под ником FunFriends предположил, что мужчина достаточно прогрелся горячительными напитками, чтобы не обращать внимание на погоду.

Многие подписчики вспоминали случаи, когда из-за разницы в климате они были вынуждены брать два комплекта одежды в поездку. По их словам, ездить в теплые страны в зимней куртке почти так же ужасно, как и в холодные — в легкой одежде.

Пользователь leleEjik рассказал, что удивлялся выносливости сограждан, которые одеваются в плотные вечерние наряды во время отдыха в Египте. «Они очень часто так одевались вечером в +35. К примеру, в клуб они поехали почти в том же самом прикиде: вечернее, длинное, бархатное платье в пол и вельветовый пиджак с брюками и туфлями», — поражался он.

Сам юзер, по его признаю, тоже однажды попал в похожую ситуацию: в путешествие из Германии в Россию надел несколько слоев одежды, испугавшись холодов. Ему пришлось сдаться и раздеться еще до прибытия в конечный пункт — Пензу.

Некоторые пользователи «Пикабу» в шутку предположили, что мужчина всегда ходит по улице в таком виде. «Че вы все "Тай да Тай". Чувак летит из Иркутска в Магадан. Просто с погодой не угадал», — иронизировали они.

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