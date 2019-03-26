Путин наградил молодых деятелей культуры

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям в области культуры, литературы и искусства за создание произведений для детей и юношества. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, представители данных сфер выполняют особую миссию по образованию и просвещению общества, укреплению его духовных и нравственных основ, а также по сохранению и приумножению культурного наследия.

«[Их произведения] должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости», — подчеркнул президент.

В частности, по данным Rambler News Service, лауреатами премии стали молодой архитектор Николай Переслегин, художественный руководитель Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и театральный режиссер Сергей Чехов.

Кроме того, государственной премии удостоены художник Борис Диодоров, директор школы «Класс-центр» Сергей Казарновский и художник Франческа Ярбусова.

В феврале Путин заявил, что в регионах присутствует очень большой запрос на насыщенную культурную жизнь. Глава государства предложил существенно расширить поддержку местных культурных инициатив. По его словам, на реконструкцию сельских клубов и домов культуры власти выделят более 17 миллиардов рублей, а также более шести миллиардов рублей на поддержку центров развития культуры в малых городах России.

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