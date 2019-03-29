Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой

Телеканал «Пятница» удалил из соцсетей упоминание о том, что ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева попробовала кокаин в Армении. Ранее в Instagram-аккаунте канала появилась шуточная запись «Настя Ивлеева пробует кокаин в Армении», сопровождавшая видео, в котором ведущая ест пончики с сахарной пудрой, прилипшей к ее верхней губе.

Видеопрув! @_agentgirl_ Настя Ивлеева пробует в Армении 🤤 . . . . . . . . . . . . . В детском кафе с пончиками! 😀 Настюшка, нам то почему не привезла ? 🤩 Фото опубликовано @fridaytv

После редактуры подпись превратилась в «Настя Ивлеева пробует в Армении». Из видео понятно, что ведущая попробовала в стране пончики. Как отмечает Telegram-канал «Двойная сплошная», подпись заменили на фоне распространившихся слухов о наркозависимости ведущей.

В том же Telegram-канале несколькими днями ранее утверждалось, что из-за пристрастия к наркотикам Ивлеева срывала съемки сериала «Туристическая полиция», из-за чего его премьеру перенесли с осени 2018 года на февраль 2019-го. Генеральный директор «Пятницы» Николай Картозия опроверг эту информацию, заявив, что «год назад "Турполицию" еще даже не придумали», а Ивлеева — трудоголик, каких он редко встречал.

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